Universo Assisi 2018, grandi esclusive e novità: svelato il programma completo

“Universo Assisi – A Festival in Secret Places” raddoppia e rilancia: per l’edizione 2018, si allunga e allarga, con anteprime, esclusive e nuovi luoghi segreti. A presentare la rassegna dedicata alle arti contemporanee al pubblico che in anteprima ha potuto vedere un’area finora sconosciuta del Complesso ex Montedison di Santa Maria degli Angeli, sono stati il sindaco della città di Assisi, Stefania Proietti, con deleghe alla Cultura e al Turismo, e il direttore artistico Joseph Grima, insieme a due ospiti d’eccezione protagonisti della rassegna: Antonio Ottomanelli, fotografo, e Luca Trevisani, visual artist. A coordinare l’appuntamento Marco Tortoioli Ricci, art director di Comodo (Comunicare moltiplica doveri), che cura l’identità visiva del festival. Un lancio in una location simbolo del patrimonio architettonico post-industriale, che rappresenta uno dei temi che sarà valorizzato durante i 9 giorni (dal 21 al 29 luglio), ospitando le installazioni che hanno ispirato due big come Ottomanelli e Trevisani.

Un festival ideato dalla Città di Assisi, ed organizzato in collaborazione con Fia, Fondazione internazionale Assisi (presente il presidente Giulio Franceschini), strutturato in articolate sezioni che vanno dalla Musica al Teatro, dall’Architettura al mix di Assisincontra (con letteratura, poesia, filosofia, giornalismo), senza trascurare i bambini con i tanti laboratori della sezione Kids al “Pincio” e le visite guidate, gratuite, in collaborazione con CoopCulture, Assoguide e Gaia Assisi.