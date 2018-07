Universo Assisi: sold out per il concerto del grande Nyman. Ancora altri big, spettacoli e concerti

Dopo il successo della giornata di ieri, martedì 24, che ha visto un pubblico catalizzato dai due big dell’architettura e del design, Bjarke Ingels e Patricia Urquiola, in piazza del Comune, davanti al Tempio di Minerva, e da quello dei Volosi, il sorprendente quintetto d’archi che ha trascinato la platea in un viaggio musicale andato in scena sul sagrato dell’Abbazia di San Pietro, “Universo Assisi” si prepara a raccogliere oggi un altro risultato: il concerto sold out di Michael Nyman, in programma stasera, sempre davanti a San Pietro. Con uno spettacolo dietro l’altro, ci si addentra così verso il sesto giorno del festival.

Per domani, giovedì 26 luglio, prevista un’altra serie di appuntamenti imperdibili per l’evento che attraverso le arti contemporanee fa scoprire luoghi meravigliosi e meno noti della città di Assisi. Palazzi, abbazie, giardini, ex fabbriche, chiese, vicoli e piazze: sono questi gli spazi scelti come cornice dei concerti, delle conversazioni e degli spettacoli di danza e teatro, che si alterneranno fino al 29 luglio, dentro e fuori le mura del centro storico.

Un’occasione unica per vivere la città immersi in una nuova atmosfera. Si inizia dalle 17 alle 18.30 con la visita guidata alla scoperta dell’Assisi medioevale: appuntamento alla Rocca Maggiore, con ritrovo alla biglietteria (ingresso libero su prenotazione allo 075 8138680, dalle 9 alle 19).

Alle 18, poi, presso l’Anfiteatro della Pro Civitate Christiana – ingresso libero - torna Vittorio Continelli con “Uomini e dèi. Sfide, amori, ribellioni”. Stavolta l’attore ci narrerà la storia di Pigmalione, Laodamia e Protesilao per “raccontare la continua tensione presente tra divino e umano. Ci sono amori che portano la vita anche dove non c’è, amori in grado di rendere vero il falso, capaci di dare vita a oggetti inanimati. Succede a Pigmalione e a Laodamia, innamorati di due statue”.

Alle 18.30 nell’ambito di Assisi Incontra, lo scrittore Orazio Labbate all’orto degli Aghi presenta “Suttaterra”, un potente romanzo che si muove tra l’immaginario onirico di David Lynch, il nuovo horror di Thomas Ligotti e la magia oscura dell’autore siciliano Vincenzo Consolo. Alle 19.45, al Bosco di San Francesco, andrà in scena lo spettacolo di Vinicio Marchioni “La più lunga ora. Con ricordi di Dino Campana, poeta, pazzo”, mentre alle 21.30 assisteremo allo spettacolo di danza contemporanea della compagnia berlinese Cie. Toula Limnaios “Tempus Fugit”. Sul sagrato dell’Abbazia di San Pietro sette ballerini si muoveranno in una danza circolare come un singolo movimento condiviso. Chiusura di serata con “Faust Night Shop”, dopofestival all’info point Galleria Le Logge con degustazione di prodotti tipici dell’Umbria offerti da Boero vernici.