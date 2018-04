"Dieci cose che devi assolutamente sapere...sul vino", degustazioni speciali a Palazzo Gallenga

“10 cose che devi assolutamente sapere”. Degustazioni speciali di vini speciali. Insieme a conoscenze di sicuro interesse. Questo offre l’anteprima di Only Wine Festival organizzata per domani 11 aprile, alle 16:30, a Palazzo Gallenga.

Non una qualunque conversazione sulle tipologie di vino e sulle modalità corrette per apprezzarlo adeguatamente, ma un vademecum che resterà come acquisizione permanente. Sempre che l’assaggio non sia troppo robusto, finendo con l’annebbiare la mente. Salirà in cattedra Sandro Camilli, presidente dell’AIS Umbria, e darà fondo al suo sapere enologico, con profitto garantito a favore dei convenuti. L’iniziativa nasce in sinergia tra L’Unistra e l’Associazione italiana sommelier.