Università per Stranieri, studenti alla scoperta delle nostre eccellenze: lezione di vino italiano

Sarà una lezione insolita e senza dubbio piacevole quella a cui potranno assistere gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, nel pomeriggio di mercoledì 11 aprile a partire dalle 16,30, nella sede dell’ateneo in Piazza Braccio Fortebracci. Una lezione dedicata al vino italiano, spiegato in dieci, essenziali punti, da un docente d’eccezione quale Sandro Camilli, Presidente dell’AIS - Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria.

Spetterà a lui il compito di raccontare ai partecipanti come riconoscere un buon vino, come abbinarlo ad un piatto della nostra tradizione, insomma, come apprezzare al meglio un prodotto che fa parte a pieno titolo della cultura italiana.

L’incontro di Perugia sarà una sorta di anteprima di Only Wine Festival, il Salone dei giovani produttori e delle piccole cantine che si terrà a Città di Castello il 28 e 29 aprile prossimo, un assaggio di quello che il visitatore potrà trovare in occasione del festival, tra degustazioni libere e guidate e mini corsi di avvicinamento al vino.

“Per dare a tutti gli studenti dell’Università per Stranieri che parteciperanno alla lezione la possibilità di approfondire la conoscenza del vino italiano e, con esso, della nostra tradizione e del nostro territorio –ha aggiunto Andrea Castellani, presidente di Fierashow-abbiamo anche ideato esclusivamente per loro, delle speciali visite durante il Salone, affinché essi possano partecipare alle degustazioni guidate dai migliori sommelier AIS e conoscere i vini, direttamente dal confronto con i produttori. Riteniamo -ha concluso Castellani- che anche questo sia un modo di promuovere le nostre produzioni d’eccellenza e la nostra cultura all’estero, proponendola a chi ha fatto la scelta di venire a studiarla direttamente nel nostro paese.”

Subito dopo, lunedì 16 aprile, Only Wine Festival sarà presentato ufficialmente agli operatori e alla stampa di settore a Verona, nell’ambito della prossima edizione del Vinitaly. L’appuntamento è nel pomeriggio del secondo giorno di fiera, a partire dalle 16,30, nello spazio Umbria presso il padiglione 2 A9-E10. All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura Fernanda Cecchini, l’assessore al Turismo Riccardo Carletti, il Presidente del Gal Alta Umbria Giuliana Falaschi e Andrea Castellani, presidente Fiera Show, l’agenzia organizzatrice del festival.