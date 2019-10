Università di Perugia, arriva per tenere un seminario Berry Sears, inventore della dieta "zona"

Appuntamento prestigioso mercoledì 9 ottobre 2019, alle ore 15, al Polo Unico di Medicina (Piazzale Severi, Edificio B, Piano -2, Aula 6): sarà a Perugia infatti il dottor Barry Sears, Presidente della Inflammation Research Foundation (nonché inventore della "dieta Zona") che terrà un seminario scientifico dal titolo “Positive Nutrition - Dieta antinfiammatoria e uso dei supplementi nutrizionali”.

L’incontro, organizzato dal professor Andrea Biscarini (coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università di Perugia) e dalla dottoressa Lucia Filippucci (responsabile Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione Patologie Cardiovascolari – USL Umbria 1), si inserisce nell’ambito di una serie di seminari tecnici teorico/pratici tenuti da professionisti di fama nazionale ed internazionale che operano in settori strategici legati alle scienze motorie e sportive (preparazione atletica, fitness, rieducazione funzionale e riatletizzazione, nutrizione, ecc.).

Il seminario con lo scienziato sarà incentrato sulla strategia alimentare Zona, dieta antinfiammatoria supportata da numerose evidenze scientifiche, basata sul bilanciamento dei macronutrienti, tra cui gli acidi grassi omega-3 e i polifenoli, quale strategia alimentare utile per aggiungere vita agli anni, non solo anni alla vita. Sears, durante il suo intervento illustrerà come una strategia alimentare bilanciata come la Zona possa essere un valido aiuto nel riparare i danni causati dall’infiammazione silente. Ridurre, risolvere, riparare sono le tre “R” necessarie per spegnere l’infiammazione.