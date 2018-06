Unipg, festa di Economia e Scienze Politiche: successo vero, migliaia di studenti alla serata

Migliaia di studenti dell’Università di Perugia hanno partecipato alla prima festa degli studenti di Economia e Scienze Politiche che si è tenuta lo scorso Venerdì 15 giugno nel piazzale antistante le due facoltà. La serata è stata caratterizzata da un ottimo servizio di food and beverage e da una scelta musicale di vario genere. L’evento si è svolto in un clima di allegria e tranquillità grazie anche al duro lavoro svolto dagli organizzatori e da tutti lo staff che ha partecipato all’organizzazione, contribuendo in maniera decisiva alla piena riuscita della manifestazione.



Gli studenti dei due Dipartimenti ci tengono a ringraziare l'Università per la grande disponibilità e collaborazione dimostrata, dai docenti al personale amministrativo, alla società che gestisce il parcheggio, per aver concesso la possibilità di organizzare tale evento. Ringraziano, altresì, il Comune di Perugia per aver contribuito alla perfetta realizzazione della manifestazione che si è svolta senza creare alcun tipo di problema all’ordine pubblico. “Ci teniamo a sottolineare, infatti, che dopo l’entrata in vigore delle nuove normative in tema di sicurezza, sono sempre di meno gli eventi pubblici organizzati in città” sottolineano gli organizzatori, dimostrando grande soddisfazione per l’ottima riuscita della serata.