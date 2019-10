"Una rosa per Norma", il 5 ottobre in ricordo della ragazza uccisa dai titini nel 1943

In occasione del 76° Anniversario della morte di Norma Cossetto (ragazza di Visinada seviziata e uccisa dai titini nel 1943) il Comitato 10 Febbraio propone Una rosa per Norma , iniziativa che il 5 ottobre 2019 coinvolgerà oltre cento comuni italiani. In Umbria Terni, Amelia (TR) e Cannara (PG).

Deporre una rosa in prossimità della lapide, di una via dedicata o, più semplicemente, ai piedi di un monumento ai Caduti per ricordare, insieme, la tragica fine di Norma Cossetto, la cui morte è stata prodromo di una lunga stagione di sangue proseguita anche dopo la Seconda Guerra Mondiale e che interessò le comunità italiane della riva orientale dell’Adriatico.

Patrocinate dai rispettivi comuni, le commemorazioni umbre di sabato 5 si svolgeranno a Cannara alle 18 presso l’Auditorium San Sebastiano.