Installazione artistica nel chiostro di San Pietro arricchisce quel luogo magico di valori e riflessioni

Quando l’arte supera la dimensione estetica per attingere ai territori dell’etica. Accade all’interno del primo chiostro del complesso monumentale di S. Pietro. Dove, nella mattinata odierna, è stata inaugurata un’emozionante e concettuale installazione denominata “Òstraka”, termine che in lingua greca sta per “Cocci”.

La tradizione ricorda che era definito “ostracismo” l’allontanamento dalla pòlis di personaggi che avessero demeritato nei confronti della civitas o che, addirittura, costituissero fonte di potenziale pericolo per la città-stato. L’allontanamento/esilio poteva essere periodico o, nei casi più gravi, illimitato. Il nome “òstraka” deriva dal fatto che il voto veniva espresso con un segno sopra dei frammenti di coccio.

I “cocci” esposti al centro del chiostro sono 552 e portano soprascritta una coppia di lemmi di robusto significato morale e civile. Quelle tessere contengono termini spesso antitetici come “ignoranza/intelligenza, indifferenza/dialogo, amore/odio, estinzione/adattamento, arroganza/equilibrio”. Insomma: un messaggio che invita a scegliere tra valori e disvalori, tra vizio e virtù, tra essere e avere… Il personaggio al centro dell’installazione è una figura piegata, riflessiva, meditabonda, concentrata sulle opzioni da assumere. Insomma: l’opera fa appello alle migliori qualità umane che consentono di operare scelte civilmente mature, socialmente responsabili, moralmente valoriali.

L’artistico manufatto costituisce un valore aggiunto rispetto all’emergenza storico-architettonico-antiquaria perugina e sarà visibile fino al 25 Giugno.