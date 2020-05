Una gita fuori porta: passeggiate virtuali lungo le mura etrusche, gli ultimi due appuntamenti

Ultimi due appuntamenti per l’iniziativa a cura dell'Associazione Radici di pietra in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia “un agita fuori porta: passeggiate virtuali lungo le mura etrusche. I due eventi in streaming sono in programma: il 22 maggio: San Benedetto alla Canapina – una chiesa torre sulle mura (Prima parte): Ore 15.00, Conferenza con Michele Bilancia. Il 29 maggio: San Benedetto alla Canapina – una chiesa torre sulle mura (Seconda parte).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Parleremo di San Benedetto vecchio alla Canapina, questa volta – sottolinea Michele Bilancia -. E come questa chiesetta deliziosa, nata in forma romanica negli ultimi scorci dell’Alto Medioevo, si sia successivamente evoluta, innalzandosi più volte, a ridosso delle Mura etrusche, fino a diventare, al pari di Sant’Ercolano, la chiesa torre per eccellenza della città. Presidio materico e simbolico della pervicace longevità dell’etrusca Perugia. Rappresentante, a pieno titolo, della sua più antica e profonda identità. Un racconto che faremo in due puntate il 22 e il 29 maggio, raccontando, dapprima la genesi della chiesa. E poi, le sue straordinarie trasformazioni”. Per visualizzare l'invito collegatevi al canale Facebook: Bio Art Cafè - Palazzo della Penna. Oppure al Portale del Comune di Perugia, sezione Turismo e Cultura . Comune di Perugia / Turismo e Cultura