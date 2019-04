Lions day, i club d'Italia si incontrano ad Orvieto il 7 aprile

I club Lions di tutto il mondo s’incontrano in piazza domenica 7 aprile per la Giornata Lions Day. In Italia l'appuntamento è ad Orvieto dove sono attesi 6 pulman di soci e amici dal club Umbria Lazio e Sardegna, con tanti eventi e festa tra la gente.

In questo giorno, in tutte le piazze d’Italia e del mondo i Lions saranno presenti per illustrare i propri Service, le proprie attività e i progetti di solidarietà sociale. 1.450.000 volontari nel mondo distribuiti in 210 paesi ,”Volontari fra la gente”, ci dice Leda Puppa governatore del distretto 108L , “insieme per festeggiare anche i 60 anni di costituzione della zona che unisce i soci del Umbria, Lazio, Sardegna”.

Un giorno di festa, per celebrare e far conoscere etica e valori del Lionismo. Uno degli appuntamenti più entusiasmanti che coinvolge non solo i nostri Club, ma anche la popolazione che può toccare con mano e rendersi conto del nostro instancabile lavoro durante l’anno.

Sarà Orvieto la città designata ad ospitare il Lions Day la giornata mondiale per celebrare i Lions Club International, la più grande organizzazione umanitaria a livello mondiale che da sempre si spende per le popolazione e i territori di tutto il mondo.

Lo scopo principale di questa giornata è quello di offrire alla comunità locale un programma ricco di eventi, tutti legati dai comuni denominatori dell'amicizia e della solidarietà. un momento in cui i Club si aprono alla comunità locale, per far conoscere in che modo opera l’associazione, ma anche per confrontarsi sulle criticità dei territori di appartenenza al fine di trovare soluzioni efficaci.

Sarà una sfilata di moda presso teatro Mancinelli a dare il via a questa giornata colorata giallo blu (i colori dei Lions) seguita poi dal coro Lions e, in piazza, dal corteo storico, dagli sbandieratori e dai numerosi punti gazebo che ospiteranno i vari service Lions

Nel pomeriggio, sempre a Teatro Mancinelli, seguirà il concerto di Cristiana Pegoraro ad allietare gli spettatori con la magia delle sue note.