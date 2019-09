"Una buona spesa può cambiare il mondo", anche ad Assisi la Coop promuove il consumo consapevole

“Una buona spesa può cambiare il mondo”, è la campagna portata avanti da Coop in sette punti vendita nelle principali città d’Italia, il 28 settembre 2019, per una giornata di mobilitazione per promuovere il consumo consapevole e una sorta di call to action rivolta ai soci e consumatori con uno sgardo al furuto del consumo. Coop aderisce così al “Saturday for future” in linea con l’appello lanciato dall’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile del professor Enrico Giovannini e dall’associazione NeXt (Nuova Economia per Tutti) del professor Leonardo Bechetti. Informare e sensibilizzare sulla necessità del riciclo, sulla trasparenza delle filiere, sull’etica del lavoro, sulle modalità innovative di tecniche agricole e di allevamento ripercorrendo attraverso le immagini 40 anni di impegno sostenibile di Coop. Idealmente un trait d’union tra ciò che è stato fatto nel passato e gli impegni di oggi esplicitati nel claim della nuova campagna “Una buona spesa può cambiare il mondo”.

C'è anche il supermercato di Assisi Santa Maria degli Angeli, tra i punti vendita (a Torino l’ipercoop di Parco Dora a Milano il supermercato di Piazza Lodi, a Genova il supermercato Piccapietra, a Bologna l’ipercoop Lame, a Firenze il centro Gavinana, a Roma l’ipercoop Euroma2) dove saranno allestite postazioni informative con evidenziate 6 campagne del passato più o meno recente di Coop (da “Disarmiamo i pesticidi” di 26 anni fa al “Buoni e Giusti” del 2016 con cui si è ampliato e intensificato il monitoraggio sulle filiere ortofrutticole a rischio). Qui verranno anche indicate le traiettorie future di impegno; dalla riduzione della plastica alla tutela della biodiversità. Spetterà ai consumatori scegliere, indicare la preferita e al tempo stesso acquisire informazioni su cosa significhi consumare consapevolmente.