Expo elettronica: un weekend tra computer, robot, fumetti e games

A BASTIA UMBRA TORNANO “EXPO ELETTRONICA” E “BCOMICS”



Ospiti d’onore la youtuber LaSabri e i fumettisti Francesco Matteuzzi e Federico Vicentini

In programma anche il Fotomercato, l’Arduino Day 2019 e le aree Star Wars e K-Pop



Un weekend da non perdere per gli appassionati di elettronica e di fumetti. Tornano a Bastia Umbra “Expo Elettronica”, la sedicesima edizione della fiera su informatica, telefonica e elettronica, e “Bcomics”, la terza edizione della mostra-mercato su fumetti, videogames, giochi di ruolo e collezionismo. Sabato 16 e domenica 17 marzo, i padiglioni di UmbriaFiere saranno invasi da ogni genere di materiale elettrico, elettronico e digitale, dal singolo condensatore fino al device di ultima generazione o al piccolo elettrodomestico, ma anche da comics di ogni tipo, da quelli tradizionali fino ai manga e alle anime giapponesi, e poi videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, tornei di card, miniature, modellini, action figures, cosplayers e molto altro ancora. “Abbiamo già sperimentato con successo la formula dei ‘due eventi in uno’, in cui un pubblico eterogeneo di giovani e adulti potrà trovare il meglio per coltivare i propri hobby e passioni”, ha dichiarato Daniele Foschi, responsabile della manifestazione per la società organizzatrice Blu Nautilus. “Per il prossimo appuntamento a Bastia Umbra, abbiamo previsto un gran numero di novità e sorprese, dedicate sia agli appassionati dell’hi-tech, che ai fan dei fumetti e dei games”. Le due manifestazioni vedranno la presenza in totale di circa 140 espositori in 2 padiglioni, su una superficie complessiva di circa 10mila mq.



Tanti gli appuntamenti in programma a “Expo Elettronica”. Innanzitutto, appassionati e professionisti della fotografia potranno trovare tutto il necessario per la loro attività a Il Fotomercato, la sezione che ospita espositori con attrezzature e materiali nuovi, ma anche vintage e occasioni dell’usato, sia per fotografia analogica che digitale. Grande attesa poi per le Olimpiadi Robotiche, organizzate in collaborazione con il Makerslab di Forlì: alcuni istituti scolastici umbri si sfideranno con piccoli robot costruiti da studenti ed insegnanti in varie tipologie di gare, come robot-calcio, robot-sumo, labirinto e line-follower. In collaborazione con ABC Elettronica, sarà anche allestita una Drone FPV Arena, in cui piccoli droni si esibiranno in volo e si sfideranno in gare di velocità e precisione. Anche il pubblico potrà misurarsi in questo circuito e, ogni giorno, il più veloce vincerà un drone. Infine, durante la fiera sarà anche celebrato l’Arduino Day 2019, l’evento mondiale dedicato al microcontroller più famoso del mondo: in collaborazione con il Makerslab di Forlì, saranno organizzati talk e workshop sull’utilizzo di questa piattaforma open source.



Non meno intenso il programma di “Bcomics”. La manifestazione avrà tre ospiti d’onore: i fumettisti Francesco Matteuzzi e Federico Vicentini (autore del manifesto ufficiale, che sarà stampato in litografia e distribuito gratuitamente in tiratura limitata) e la famosa youtuber LaSabri, considerata una delle maggiori influencer nel mondo del gaming. I fan potranno incontrarli, porre domande e chiedere autografi. Nella grande mostra-mercato sarà possibile trovare in vendita fumetti e giochi vecchi e nuovi, rarità e pezzi da collezione. Ci saranno aree ludiche per gli appassionati dei tornei di card, videogames, cabinati per retrogames, war games e molti altri giochi da tavolo e di ruolo. Previste inoltre un’area per i fan della saga di Star Wars, in collaborazione con lo Star Wars Club Perugia, e anche della musica coreana K-Pop, il vero fenomeno del momento, in collaborazione con KST-Kpop Show Time di Bologna. Divertimento assicurato infine per la gara tra cosplayer, che si esibiranno sul palco interpretando i loro personaggi preferiti dei cartoni, anime, manga, film e videogames.