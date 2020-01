Un San Costanzo in musica a San Mariano: concerto-saggio di inizio d’anno dei bambini di Promus

Un San Costanzo in musica alla Commenda-Biblioteca Rodari di San Mariano. Concerto-saggio di inizio d’anno, vissuto come una festa in una giornata di festa. Si sono esibiti gli allievi della Scuola di musica Promus, nome che riflette una mission “pro musica”, cominciando dalla tenerissima età dei seguaci di Euterpe. I docenti Laura Cannelli, Emanuela Sinigaglia, Francesca Orabona e Giacomo Margaritelli hanno messo in campo impegno e professionalità per il piacere degli allievi e dei rispettivi familiari che affollavano la sala della stupenda biblioteca comunale corcianese.

Oltre all’Ensemble di fiati, si sono esibiti con fiati, voce e pianoforte: Viola Mastrodicasa, Claudia Bacecci, Gloria Rossi, Letizia Mezzetti, Samuele Palombi, Davide e Maria Ciani, Elena Carlen, Matteo Natalizi, Raffaele Ciani, Filippo Faina, Claudia Bacecci, Sofia Mezzetti, Tiziano e Gabriele Mastrodicasa, Alessandro Fiorucci, Emanuele Bisello, Lotte Gaudino, Irene Traversa, Matteo Viti, Cecilia Correnti. Tutto per la direzione artistica di Francesca Orabona.

Un pomeriggio di sana educazione musicale destinato a ripetersi nel saggio conclusivo. I genitori hanno trovato interessante questa maniera di documentare l’attività svolta dai docenti. Non, dunque, limitarsi il saggio di fine anno, ma cercare e fornire occasioni intermedie per fare il punto sui progressi e sull’iter di formazione seguito dagli alunni. Un modo per gratificare bambini e ragazzi e le rispettive famiglie.