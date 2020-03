tiportiamolumbria: ogni giorno in visita virtuale ad aziende agricole e case vinicole della nostra regione

Se non si può andare in giro per la nostra bella Umbria a causa dell'emeregnza Coronavirus, sarà la nostra bella Umbria a venire da noi. Lo hanno pensato gli organizzatori de Le Strade del vino e dell'olio dell'Umbria, dando vita al nuovo progetto di comunicazione turistico/enogastronomico/sociale dal titolo #tiportiamolumbria. Sarà una finestra sull’Umbria dell’olio, del vino, della ristorazione e della ricettività. Un video contest per supportare nella comunicazione e nella promozione le aziende agricole, i frantoi, le strutture ricettive e i ristoranti umbri associati.

“Un messaggio di speranza dall’Umbria – spiega Paolo Morbidoni, Presidente del Coordinamento delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria - perché in campagna si continua a lavorare, perché la natura ci fa guadare al futuro, perché la primavera è arrivata, nonostante questo momento critico dovuto all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Questo video contest vuole essere una occasione per trascorrere ogni giorno 50 secondi in Umbria, da casa, entrando anche solo virtualmente negli uliveti, nei vigneti, negli orti, nelle cucine, nelle cantine. Un caloroso invito a venire poi a conoscere queste realtà personalmente, appena sarà possibile.”

Il Video contest è iniziato venerdì 20 marzo, primo giorno di primavera; ogni giorno alle ore 15.00, nei canali social delle Strade dei vini e dell’Olio dell’Umbria (www.facebook.com/StradeVinoeOlioUmbria/, www.instagram.com/stradevinoeolioumbria/), sarà possibile entrare nelle aziende agricole, negli uliveti, nelle cantine, nelle sale degustazioni umbre, attraverso i video realizzati da chi questi luoghi li vive quotidianamente.

Ogni azienda partecipante realizzerà un mini video “fatto in azienda”, che mostrerà uno spaccato dell'Umbria rurale; sarà un reportage della vita in campagna e di chi ci sta lavorando quando però fuori tutto è fermo.

Il progetto #tiportiamolumbria è realizzato dal Coordinamento Strade Vino e Olio Umbria, in partnership con la Strada dell’Olio extravergine di Oliva dop Umbria, la Strada del Sagrantino, la Strada dei Vini Etrusco Romana, la Strada dei Vini del Cantico, la Strada dei Vini del Trasimeno e la Federazione Nazionale delle Strade dei Vini dell’Olio e dei Sapori d'Italia.