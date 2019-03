Per bimbi - Un pomeriggio con Jacky L'Aquilotto a San Mariano di Corciano

un pomeriggio insieme a Jacky l’aquilotto. Sabato 16 Marzo alle ore 17.00 presso la sede Associazione Uno in più , via Amendola San Mariano di Corciano (PG) sarà presentato il libro/progetto di Jenny Narcisi, Massimiliano Tortoioli e CartoonLab, proiettato il corto realizzato, musiche a cura di Simone Matteucci che allieterà la lettura , il tutto per riuscire a trasmettere come la forza di volontà ed il coraggio riescano a superare ogni barriera ! Vi aspettiamo venite a capire il perché!