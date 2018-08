Un libro di divulgazione alta sulla letteratura anglosassone, quello di Lamberto Fornari, associato alle Woman@Work

La miglior molla che induce alla scrittura è la passione. E dalla passione muove questo il libro di Lamberto Fornari "La letteratura anglosassone secondo me", un lavoro che raccoglie anche pareri di esperti, come Oliver Page il quale, perugino d’adozione, ormai da molti anni opera nelle scuole per un proficuo avviamento alla cultura letteraria e teatrale.

Il libro esce, per i tipi di Bertoni, in collana con le "Woman@Work" di Costanza Bondi e in preziosa sinergia con l’amichevole editing della poetessa Barbara Bracci. La coperta è realizzata dall'artista perugino Mauro Tippolotti.

La letteratura anglosassone include una gamma vastissima di generi che vanno dai temi adolescenziali (opere “di formazione”) ai racconti religiosi come “San Giorgio ed il drago”.

Impossibile non considerare i "Racconti di Canterbury" di G. Chaucer o "Utopia" di Thomas More. Un occhio di riguardo, anche in termini quantitativi, al grande bardo e alla sua vastissima e fondamentale opera, dai sonetti al teatro. Per venire al giallo, con Agata Christie e ad altri autori.

Si chiude arricchendo il volume con gli autori contemporanei per completare la panoramica fornendo informazioni aggiornatissime.

Un libro destinato non tanto agli specialisti, quanto agli studenti e alle persone di cultura che intendano disporre di una mappatura essenziale, ma non superficiale, della letteratura anglosassone di ieri e di oggi.