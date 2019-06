Un contributo di 10 euro per animali da adottare e una passeggiata a 6 zampe alla Villa del Cardinale

Un contributo di 10 euro per animali da adottare e una divertente passeggiata a 6 zampe. C’è solo da prenotare (Info evento: 3491783668. Info Villa Colle del Cardinale: 0755759645) per essere della partita. L’iniziativa vede l’impegno congiunto dei Beni Culturali e dell’Associazione Pets’ Sweet Home Perugia. L’appuntamento è per domenica 19 maggio alle 10:00 all’ingresso della Villa del Colle del Cardinale che fu già del parvenu Ferdinando Cesaroni. Costui, figlio del giardiniere del parco e della villa, vi tornò da proprietario abbellendola ulteriormente.

Oggi in quel luogo si tengono eventi culturali e di vita sociale, come è avvenuto ieri con la presentazione del libro di Nello Cicuti “La penna arconta la zappa”. L’iniziativa per cinofili è giunta alla terza edizione e prevedibilmente incontrerà il consenso persuaso di tanti animalisti.

La sgambata si svolgerà fra i sentieri del parco, un complesso che si estende per 13 ettari di straordinario fascino paesaggistico e indiscusso pregio monumentale, rivestendo anche grande interesse scientifico, per la varietà e la ricchezza delle specie botaniche ivi raccolte. I giochi consisteranno in percorsi di vario tipo e con sfide di “problem solving”, ossia questioni da affrontare e risolvere con giocosa intuizione, per bipedi e quadrupedi. Sarà un appuntamento di sicuro interesse per quanti amano gli amici a 4 zampe e prediligono il contatto con la natura.