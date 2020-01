"Un caffè al parco", solidarietà per combattere l'Alzheimer

L’esponenziale aumento dei casi di Alzheimer e demenza, dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, rappresenta ormai una vera e propria emergenza per i costi sanitari e sociali a esso associati. Per far fronte alla sempre più diffusa necessità di fornire assistenza e aiuto ai malati e alle loro famiglie, l’Associazione per i diritti degli anziani (Ada) dell’Umbria ha promosso un programma di incontri al parco perugino della Pescaia (conosciuto anche come ‘La Verbanella’) durante i quali psicologi, medici ed esperti si prenderanno cura delle persone affette da Alzheimer o da qualsiasi altro tipo di ritardo cognitivo. Organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Asad, patrocinato dal Comune di Perugia e sostenuto economicamente dal Fondo di beneficenza di IntesaSanpaolo, il progetto ‘Caffè al parco’ è stato presentato venerdì 10 gennaio a palazzo dei Priori.

Gli incontri, totalmente gratuiti, si terranno bisettimanalmente, dalle 15 alle 18, a partire da lunedì 20 gennaio fino al 18 giugno. I corsi, usufruibili da un massimo di due gruppi da 12/13 ospiti ciascuno, oltre agli accompagnatori, prevedono una serie di attività ludico-ricreative, educative e riabilitative come lettura, musica, ginnastica dolce e giochi di gruppo. Durante il progetto interverranno esperti esterni quali medici, psicologi, educatori, animatori, assistenti sociali e operatori socio-sanitari, anche per eventi formativi su specifiche tematiche inerenti la malattia di Alzheimer e rivolti in particolar modo ai familiari coinvolti.

Le iscrizioni ai corsi si possono fare direttamente nella sede dell’Ada Umbria, al parco della Pescaia, in via XX settembre 132, mentre per informazioni si può telefonare ai numeri 075.8670589 o 320.7929919.