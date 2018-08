Umbrò Summer Fest: per la prima data del Festival alla Polvese, appuntamento con l'unica tappa umbra degli Avion Travel

Una location d’eccezione è pronta per accogliere la prima data di Umbrò Summer Fest, rassegna di concerti estivi targata Umbrò - Arci Perugia, con il patrocinio di Umbria Jazz. Nell'incantevole e inedito scenario della Rocca di Isola Polvese, gli Avion Travel toccheranno l’Umbria con una data del tour di presentazione del loro ultimo disco ‘Privé’, per l’unica tappa nella regione (ore 21.30, 15 euro + prevendita).

A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti ‘Poco mossi gli altri bacini’, gli Avion Travel tornano con ‘Privé’, un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da ‘Bellosguardo’, ‘Opplà’, ‘Finalmente fiori’. Undici tracce, tutte originali e in parte inedite, la cui scrittura è iniziata durante il ‘Retour’ (2014 – 2017), che li ha visti ricongiungersi nella formazione originale, con Fausto Mesolella. Nell’estate 2017, dopo la scomparsa di Mesolella e un periodo di riflessione, il tour riprende in quintetto con l’entrata di Duilio Galioto alle tastiere. In ‘Privé’ sono presenti molti ospiti, amici e musicisti. Quattro canzoni sono state per la prima volta eseguite e interpretate dagli Avion Travel, ma erano state scritte e suonate per e da altri artisti: Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Musica Nuda. Quattro canzoni si devono invece a Fausto Mesolella, mentre le altre sono state scritte da Mario Tronco, Peppe D’Argenzio e Ferruccio Spinetti. Il brano ‘Dolce e amaro’ è un omaggio di Pacifico, autore anche del testo di ‘Alfabeto’. Tutti gli altri testi sono di Peppe Servillo, a eccezione de ‘Il cinghiale’, scritto da Franco Marcoaldi con la collaborazione di Peppe Servillo.

Gli altri concerti in programma per Umbrò Summer Fest: 12 agosto Licaones (Rocca di Isola Polvese), 19 agosto Umbria Ensemble nel progetto ‘Heaven’ (Torri di Properzio – Spello), 24 agosto Danilo Rea (Rocca di Isola Polvese), 7 settembre Sergio Cammariere (Villa Fabri – Trevi).

Le prevendite sono disponibili online sul sito di Ticketitalia e presso i punti vendita di Umbrò (via Sant’Ercolano 2, Perugia), Circolo Arci Sant’Erminio (Strada Sant’Erminio 48, Perugia), Impact 0 Beach Bar (Isola Polvese), Circolo Arci Moiano.