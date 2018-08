Umbrò Summer Fest all'Isola Polvese continua i suoi appuntamenti: tutti i dettagli dei concerti

Dopo la felice incursione a Spello del 19 agosto, con il concerto di UmbriaEnsemble presso le Torri di Properzio, Umbrò Summer Fest ritorna all’Isola Polvese. La rassegna di concerti estivi targata Umbrò – Arci Perugia, con il patrocinio di Umbria Jazz, venerdì 24 agosto (ore 21.30, ingresso 15 euro) vedrà Danilo Rea esibirsi in un concerto per piano solo nella suggestiva cornice della Rocca dell’isola, inaugurata dagli Avion Travel il 4 agosto proprio per la prima data della rassegna.

Pianista noto su scala nazionale e internazionale per la sua peculiare capacità di muoversi con disinvoltura attraverso innumerevoli territori musicali, Danilo Rea nel tempo ha saputo raccoglier la stima di un pubblico sempre più vasto, che oggi lo acclama come uno dei pianisti più importanti in Italia e all’estero. Molti sono gli artisti con cui ha collaborato nella sua carriera ricca di successi: dal felice e attuale duo con Gino Paoli, agli storici accompagnamenti nel pop per Mina, Fiorella Mannoia, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Renato Zero e Gianni Morandi, alle indimenticabili collaborazioni con i grandi del jazz mondiale come Chet Baker, Lee Konitz, Art Farmer, John Scofield, fino alle fortunate esperienze del Trio di Roma con Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli e i Doctor 3, con lo stesso Pietropaoli e Fabrizio Sferra. Compositore sensibile e geniale interprete di famosi repertori, che spaziano dalla canzone d'autore italiana agli evergreen internazionali, dall’operistica agli standard jazz, Danilo Rea è dotato di un lirismo singolare e di rara immediatezza, capace di commuovere e sorprendere in modo unico in ogni sua esibizione.

L’ultimo appuntamento di Umbrò Summer Fest sarà il concerto di Sergio Cammariere, il 7 settembre presso Villa Fabri a Trevi (ore 21.30, 18 euro).

Le prevendite sono disponibili online sul sito di Ticketitalia e presso i punti vendita di Umbrò (via Sant’Ercolano 2, Perugia), Circolo Arci Sant’Erminio (Strada Sant’Erminio 48, Perugia), Impact 0 Beach Bar e bar di Isola Polvese, Circolo Arci Moiano.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto l’Isola Polvese sarà teatro anche del festival Agilla’s Melodies. Presso Impact 0 Beach Bar, il nuovo bar a impatto zero dove è possibile anche gustare piatti raw food, la leggenda della ninfa Agilla rivivrà nelle note e nel canto di sei artiste, per un weekend interamente al femminile: Anna Mancini e Violet Ghost il 24, Augustine e Francine and the Boomers il 25, Vespertina e Lili Refrain il 26 agosto. I concerti inizieranno al tramonto e saranno tutti a ingresso gratuito.