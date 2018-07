Summer Fest: cinque appuntamenti live con il jazz e la musica d'autore. Ospite anche Sergio Cammariere

Cinque appuntamenti live con il jazz e con la musica d’autore, tre location d’eccezione, tra le più suggestive dell’Umbria. Nasce Umbrò Summer Fest, rassegna di concerti targata Umbrò con il patrocinio di Umbria Jazz. Nell'incantevole scenario della Rocca di Isola Polvese, 4 agosto Avion Travel, 12 agosto Licaones, 24 agosto Danilo Rea. Il 19 agosto a Spello, nella location esclusiva delle Torri di Properzio, 'Heaven', un progetto di Umbria Ensemble. Il 7 settembre presso Villa Fabri a Trevi, Sergio Cammariere in concerto. A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti ‘Poco mossi gli altri bacini’, gli Avion Travel tornano con ‘Privé’. Undici tracce, tutte originali e in parte inedite, la cui scrittura è iniziata durante il ‘Retour’ (2014 – 2017), che li ha visti ricongiungersi nella formazione originale, con Fausto Mesolella. Nell’estate 2017, dopo la scomparsa di Mesolella e un periodo di riflessione, il tour riprende in quintetto con l’entrata di Duilio Galioto alle tastiere.

Formazione ricca di verve e ironia, i Licaones propongono un live in stile acid jazz, muovendosi con disinvoltura tra funk, atmosfere classicamente hammondiane, ritmi latini e molta improvvisazione jazz. Ai fiati, il sassofonista Francesco Bearzatti e il trombonista Mauro Ottolini, coadiuvati dall’organista Oscar Marchioni e dal batterista Paolo Mappa. ‘Heaven’ è un progetto di Umbria Ensemble, nato oltre i confini della musica classica e del rock, nell’ambito di una ricerca musicale oltre le barriere accademiche degli stili e delle scuole. Umbria Ensemble ha scelto un repertorio dalla fisionomia originale, dove la musica di Nick Cave, Robert Wyatt, R.E.M., David Byrne e tanti altri rivive nelle raffinate sonorità degli archi, che ne valorizzano la preziosità timbrica e il fascino melodico. Pianista noto su scala nazionale e internazionale per la capacità di muoversi con disinvoltura attraverso diversi generi musicali, Danilo Rea ha raccolto negli anni la stima del pubblico e della critica. Molti sono gli artisti con cui ha collaborato nel corso degli anni: Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Renato Zero e Gianni Morandi, nell’ambito del pop italiano, Chet Baker e John Scofield nell’ambito del jazz internazionale, fino ai fortunati progetti del Trio di Roma con Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli e i Doctor 3, con lo stesso Pietropaoli e Fabrizio Sferra.

Sergio Cammariere si cimenterà con un nuovo live per piano solo, che raccoglie tutto il suo mondo musicale di cantautore e di pianista. Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia. In scaletta i brani più famosi di Cammariere e alcune composizioni tratte dal suo disco ‘Piano’, che raccoglie alcune delle colonne sonore da lui prodotte.

Le prevendite sono disponibili online sul sito di Ticketitalia e presso i punti vendita di Umbrò (via Sant’Ercolano 2, Perugia), Circolo Arci Sant’Erminio (Perugia), Impact 0 Beach Bar (Isola Polvese), Circolo Arci Moiano.