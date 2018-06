UmbriAmico arriva ad Orvieto: convegni sul'interculturalità, musica, laboratori e una mostra di artigianato

L’accoglienza e l’interculturalità come sfide per il territorio. Sarà questo il filo conduttore, a Orvieto, del cartellone di appuntamenti di UmbriaMiCo, il festival del mondo in comune di Tamat. Dopo aver fatto tappa a Perugia, Assisi, Foligno e Marsciano, nelle sue ultime due giornate, venerdì 8 e sabato 9 giugno, il festival itinerante raggiunge contemporaneamente Orvieto e San Giustino. Sostenuto dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, realizzato con il supporto di 22 partner, UmbriaMiCo vuole favorire la conoscenza e l’incontro tra persone di diverse culture per rinforzare i processi di integrazione e partecipazione diffusa, guardando agli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030.

Nella città della rupe, che ospiterà il festival nella Nuova biblioteca pubblica Luigi Fumi, tra gli appuntamenti più importanti c’è, sabato 9 alle 18 l’incontro con Luigi Manconi, docente universitario e politico che da anni si contraddistingue per la sua attività in difesa dei diritti civili e che a Orvieto presenta il libro ‘Non sono razzista ma’, scritto con l’avvocato Federica Resta ed edito da Feltrinelli. L’evento, moderato da Riccardo Campino, è organizzato con Radio Orvieto web (Row), cosi come un altro appuntamento, il convegno di venerdì 8 giugno alle 18 ‘Orvieto e la sfida dell’accoglienza’. Durante la tavola rotonda si confronteranno sui temi di accoglienza, intercultura e solidarietà associazioni del terzo settore e istituzioni. Entrambi gli eventi nascono dall’esperienza della rubrica radiofonica ‘Aprite le città’ in cui il microfono è lasciato alle persone provenienti da altri Paesi. Ancora Row proporrà due appuntamenti di musica dal mondo alle 21: venerdì il concerto del Zam Moustapha Dembélé quartet e sabato quello di Francesco Forni & Luca Carocci. Con la collaborazione anche della Uisp di Orvieto in entrambi i giorni alle 17 sono poi in programma tornei di giochi popolari che si affiancheranno, alla stessa ora, a una mostra mercato di artigianato artistico con laboratorio d’arte della comunità educativa per minori stranieri non accompagnati, a cura della cooperativa sociale Il Quadrifoglio. E a un altro laboratorio, quello di storie dal mondo proposto dalla Biblioteca ragazzi Orvieto.