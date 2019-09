Umbrialibri 2019, tra musica, letteratura, poesia e sport il tema è "Sulla strada"

Dal 4 al 6 ottobre nel Complesso Monumentale di San Pietro, a Perugia, arriva la 25esima edizione di Umbrialibri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in programma grazie alla disponibilità della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi, della Fondazione per l’Istruzione Agraria, dei Monaci di San Pietro e della biblioteca “Mario Marte”.

È “Sulla strada” il filo conduttore di incontri, presentazioni e performance di questa edizione, il cui programma è stato presentato stamattina a Palazzo Donini, dove è stato anche reso noto il vincitore del Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari”. Il premio è stato vinto da Città irreale di Cristina Marconi (Ponte alle Grazie).

Saranno 44 le case editrici umbre presenti alla rassegna: in due anni sono aumentate di oltre il 25%. Saranno presenti con la mostra mercato nel chiostro interno di San Pietro.

Questi gli appuntamenti principali:

On the road. Con le anteprime nazionali nel segno di Ferlinghetti

Sulla strada vuol dire anche Beat Generation, e il collegamento sarà chiaro già a partire dall'anteprima in musica con A Coney Island of the Mind (a kind of circus of the soul…), concerto-lettura jazz dedicato a Lawrence Ferlinghetti, giovedì 3 ottobre alle 21 all'Auditorium Marianum dell'Istituto Musicale G. Frescobaldi, in corso Cavour. Suoneranno Adam Pieronczyk (sax, per la prima volta in Umbria), Marco Sarti (contrabbasso), John B. Arnold (batteria) e Alberto Rossatti (voce recitante).

Sempre nel segno di Ferlinghetti Umbrialibri 2019 presenterà, in prima nazionale a San Pietro sabato 4 ottobre alle 18, il film Lawrence. A Lifetime In Poetry, di Giada Diano ed Elisa Polimeni. La prima presentazione nazionale dell’edizione italiana del libro – in uscita per le Edizioni Clichy – si terrà proprio durante Umbrialibri 2019, sabato 5 ottobre alle 17. L’appuntamento, dedicato a Ferlinghetti e alla cultura “On the road” vedrà anche la partecipazione di Omar Pedrini, il cantautore e chitarrista ex leader dei Timoria, legato a Ferlinghetti da una lunga collaborazione artistica.

Musica, letteratura, poesia e sport. Strada, viaggio e musica anche nel racconto che, sempre venerdì 5 ottobre, Pino Strabioli e il fisarmonicista Marcello Fiorini dedicheranno al viaggio in Italia di Hans Christian Andersen: alle 19, sarà protagonista il magnifico e pauroso del viaggio in Italia che il grande favolista danese fece nel 1840. La prima giornata di Umbrialibri 2019 si chiuderà poi tra musica e poesia, alle 21 alla Sala dei Notari, con una tappa speciale del tour Capta – Tornate Sovrumani, il nuovo show di Gio Evan.

Sabato 5 ottobre, sempre alle 21 e sempre alla Sala dei Notari, toccherà invece a Guido Catalano poeta, scrittore, performer, vera rockstar del verso d’amore declamato.

Ancora “sulla strada”, Umbrialibri omaggerà poi Fausto Coppi, a cent'anni dalla nascita del Campionissimo: venerdì 4 ottobre alle 17 “W Coppi!”, con la presentazione dei libri Alfabeto Fausto Coppi. 99 storie e una canzone, di Gino Cervi e Giovanni Battistuzzi (Ediciclo Editore), Coppi ultimo, di Marco Pastonesi (66thand2nd) e Fausto Coppi. Gli anni, le strade, antologia di autori vari (Bolis Edizioni). Sempre in tema di anniversari, con Einaudi Ragazzi venerdì 4 ottobre si ricorderà Gianni Rodari, del quale ricorrerà, il prossimo anno, il doppio anniversario della nascita (1920) e della morte (1980).

Tra gli ospiti della tre giorni ci saranno poi Giancarlo De Cataldo, Franz Rossi e Giovanni Storti, Marcello Veneziani, Emma D'Aquino, Goffredo Fofi, Loredana Lipperini, con l'ormai tradizionale diretta di Radio3 Rai Fahrenheit del sabato pomeriggio, Miguel Angel Valdivia, Paolo Flores d'Arcais, Pietrangelo Buttafuoco, Cristiano Cavina, Umberto Fiori, Eleonora Caruso, Simona Vinci, Giacomo Papi, Valeria Parrella, Franco Lorenzoni, Eraldo Affinati e tanti altri.

Anche quest'anno Umbrialibri proporrà poi uno spazio formativo riservato ai diversi linguaggi dell'editoria e della narrazione con tre workshop specifici.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.umbrialibri.com.

