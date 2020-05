La casata Baglioni nel cuore di tremila anni di storia: speciale tv sulla città di Perugia

Un viaggio che abbraccerà tremila anni di storia cittadina partendo dalla Perugia rinascimentale, culla di artisti dal calibro del Perugino, di Pinturicchio o di un giovane Raffaello Sanzio. Nomi legati a un'epoca segnata dalla casata dei Baglioni, che governò la città dal 1438 al 1540. E per intraprendere questo viaggio non servirà alcun biglietto né violare le norme-anticontagio che limitano gli spostamenti, perché basterà sintonizzarsi su Rai 1 alle ore 9.40 di domenica (3 maggio), quando 'Paesi che vai…' volerà a Perugia, "un piccolo gioiello italiano arroccato sul crinale dei colli che si diramano dal suo centro storico. Nel suo punto più alto, Porta Sole, il capoluogo umbro raggiunge i 494 metri d’altezza, caratteristica per la quale s’impone come la città italiana più popolata fra quelle situate a un’altitudine superiore a 250 metri".

Livio Leonardi, ideatore e conduttore del seguitissimo programma - che gode del Patrocinio del Mibact - condurrà il suo pubblico sulle tracce della nobile casata perugina tuffandosi nel cuore del glorioso Rinascimento italiano. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai 1, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Leonardi - insignito, proprio per questi motivi, di importanti riconoscimenti quali la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel Mondo o il Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio - scorrerà lungo i tremila anni di storia cittadina, fino a confluire a una delle vette più affascinanti e misteriose che vedranno protagonisti proprio i Baglioni, fra intricate rivalità familiari in grado di macchiare persino il sangue fraterno.

Ma non è tutto e, come di consueto, la storia e l’arte non costituiranno l’unico filo conduttore. Curiosando tra i luoghi più suggestivi e scenografici, infatti, Leonardi si muoverà dentro alcune immagini televisive e cinematografiche che hanno portato al grande pubblico le bellezze e le eccellenze di Perugia. Un ideale dialogo quello fra il conduttore e i personaggi di finzione più accattivanti, che si relazionerà in questo caso alle serie di Rai 1 'Il nome della rosa' e 'Luisa Spagnoli' - perugina doc - e alla brillante pellicola 'Fumo di Londra' con Alberto Sordi che in quell'occasione fece anche il suo esordio alla regia. E per finire, gli affezionatissimi telespettatori vivranno un’esperienza straordinaria, al cospetto della Cascata della Marmore, una delle più alte e famose d’Europa, tra incantevoli bellezze naturali e sport.