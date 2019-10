Umbria Pet, a Umbriafiere scatta l'ora della mostra spettacolo su cani e gatti

Sta per scattare Umbria Pet, l’esposizione internazionale canina e felina che mette d’accordo tutti, cani e gatti compresi, veri protagonisti della scena, sabato 5 e domenica 6 ottobre al centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra.

Esemplari da tutta Europa in arrivo sabato 5 e domenca 6 ottobre nei 23mila metri quadrati della struttura nell’Esposizione internazionale canina Enci, organizzata dal Gruppo cinofilo perugino, e nell’Esposizione internazionale felina, a cura del Cat’s village, riconosciuto dall’Associazione nazionale felina italiana.

La due giorni trascorrerà tra gare, esibizioni e premi: in particolare, domenica 6 alle 16 spazio al ‘Premio VitaKraft’, che sarà assegnato al comico e personaggio televisivo Mauro Casciari, per la ‘miglior storia social 2019 dedicata agli animali’. Sul palco saliranno Casciari appunto, e gli altri protagonisti della storia a lieto fine, il cane Gennaro e la sua padrona Chiara, la proprietaria del bar Ambrosiana che si trova all’interno dell’Umbriafiere, dove è avvenuto l’incontro ‘magico’.

L’apertura ufficiale dell’expo è alle 10.30, poi Best Show alle 15.30 e chiusura alle 19. La domenica alle 14.30 largo all’approfondimento con un seminario seguito dal Best show alle 15.30, per poi chiudere la fiera alle 19. A questa si aggiunge la parte di programma dedicata ai cani: il Gruppo cinofilo perugino ‘Aldo Cavicchi’ ha in programma, sabato 5 alle 10, i giudizi nei rings, alle 14 i raduni di razza canina e alle 15 la conclusione dei giudizi. Alle 16, poi, ring d’onore e Best in show. Domenica via alle dimostrazioni: alle 14.30 c’è quella di ‘Retrieving’, alle 14.50 la ‘Disc dog’, alle 15 ‘Scent game’, alle 15.30 ‘Agility dog’ e alle 15.50 ancora ‘Disc dog’.

Programma ufficiale dell’evento sulle pagine Facebook ‘Gruppocinofilo perugino’ e ‘Cat’s Village Show’ e nei siti internet www.gruppocinofiloperugino.org e www.catsvillage.it.