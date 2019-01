Jurassic Park in Umbria, a spasso tra i dinosauri (a grandezza naturale)

Chi non l’avesse ancora fatto o chi invece vuole replicare ha tempo fino a domenica 17 marzo per visitare la mostra ‘World of dinosaurs’, al parco ‘Mattia Giurelli’ di Porchiano del Monte di Amelia, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.30. Al suo interno si trovano oltre 50 modelli di dinosauri a grandezza naturale, curati nei dettagli sulla base delle più recenti scoperte scientifiche grazie alla collaborazione con un team di paleontologi.



La mostra ha anche una valenza didattico-educativa in quanto ogni esemplare è accompagnato da un cartello che offre delle nozioni sulle condizioni di vita, le forme e le dimensioni di questi affascinanti animali che in passato hanno dominato la Terra. Per informazioni e prenotazioni, per scolaresche o gruppi, è possibile contattare dalle 10 alle 19, il numero 328.9707603 oppure scrivere all’indirizzo e-mail noiamiciperleo@gmail.com. Ulteriori informazioni sul sito web www.dinomania.it.