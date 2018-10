Al via Umbrialibri 2018: lezioni, dibattiti, presentazioni di libri e tanto altro. Tra gli ospiti anche Walter Veltroni

Prende il via venerdì 5 ottobre la 24^ edizione di Umbrialibri. Fino a domenica 7 nel Complesso monumentale di San Pietro, a Perugia, un ricco “weekend lungo” dedicato al meglio dell'editoria umbra, tra lezioni, dibattiti, performance e presentazioni di libri a cui parteciperanno anche quest’anno firme di prestigio del mondo accademico e giornalistico, scrittori e critici, studiosi ed intellettuali. Si comincia alle 11 al Chiostro del Pozzo con l'inaugurazione e il saluto dell Vicepresidente della Regione Umbria Fabio Paparelli.

La prima mattinata della rassegna sarà dedicata alle scuole con due incontri: alle 9.30 la presentazione di Masao: l’eroe di Fukushima di Sergio Rossi (Einaudi Ragazzi) e alle 11.30 Renzo, Lucia e io. Perché, per me, I promessi sposi è un romanzo meraviglioso di Marcello Fois (ADD Editore).Tra i moltissimi appuntamenti in programma nella prima giornata: il ricordo di Clara Sereni affidato alle parole di Walter Veltroni e Sandra Petrignani, con l'introduzione della Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (alle 16 nell'Aula Magna); nella Sala Periodici, Biblioteca M. Marte alle 15.30, la presentazione del libro Amnesty International. Rapporto 2017-2018. La situazione dei diritti umani nel mondo (Infinito edizioni) con Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia; alle 16.30 nell'Aula A, un omaggio alla manifestazione più antica dell'Umbria con la presentazione del libro Camera sacra. Immagini e Protagonisti della Sagra Musicale Umbra di AA.VV. (Morlacchi Editore); introduce Fernanda Cecchini e intervengono Alberto Batisti, Gianluca Galli, Adriano Scognamillo.

Tra gli ospiti di venerdì 5 ottobre anche Emanuela Canepa, con la presentazione de L’animale femmina (Einaudi), il suo primo romanzo con il quale ha vinto il Premio Calvino 2017 ed è entrata nella terzina finalista della prima edizione del Premio Opera Prima “Severino Cesari”. Con lei, alle ore 17 nella Sala Periodici, lo scrittore Marcello Fois. Sempre alle 17 spazio alla poesia con la presentazione del libro Cosa resta di Walter Cremonte (Aguaplano) e alle 17.30, per la Sezione Noir, Giampaolo Simi presenta il suo Come una famiglia (Sellerio). Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello è il libro di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, professionisti della comunicazione, che fornisce delle linee guida utili a tutti su come destreggiarsi tra le insidie della rete (ore 17.30, Galleria Tesori d’Arte).

Nella Sala Monografie alle 17.30, l’incontro con Giacomo Nanni, una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo, con il suo ultimo libro Atto di Dio (Rizzoli Lizard).Alle 18 nell'Aula Magna, “F. come Foa, Nat come Natalia. Lessici bifamigliari”, dai libri La Famiglia F. di Anna Foa (Laterza) e La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg di Sandra Petrignani (Neri Pozza). Il colloquio con le autrici sarà presentato da Catiuscia Marini e le letture saranno a cura di Francesca Gatto. In anteprima nazionale, il giornalista, traduttore e scrittore umbro Giovanni Dozzini presenterà poi il suo quarto romanzo, E Baboucar guidava la fila (Minimum Fax), alle 18.30 nell'Aula F (aula lignea) insieme allo scrittore Matteo Nucci, e alle 18.30 sul palco del Cinema Zenith ci sarà il nuovo fenomeno di Youtube Luis Sal, per la presentazione del suo primo libro Ciao, mi chiamo Luis (Rizzoli); con lui il giornalista e autore televisivo Matteo Grandi. La sezione dei laboratori e workshop, che si terranno fino a sabato 6 ottobre, proporrà per tutta la giornata appuntamenti dedicati all'editing sulla saggistica, sulla narrativa (anche quella ricolta ai bambini e ragazzi) con incontri ed esercitazioni, a cura di Associazione Editori Umbri, e seminari di traduzione letteraria a cura di Edizioni dell’Urogallo, gran vía, Jo March, Aguaplano.