Giornalismo, spettacolo e youtube: alcune anticipazioni del programma di Umbrialibri 2018 e i nomi degli ospiti tra cui Selvaggia Lucarelli

L'ironia graffiante di Selvaggia Lucarelli, l'istrionismo di Pinuccio e l'apertura ai nuovi linguaggi del web con gli youtuber Luis Sal, LeonardoDecarli e Sophia Blakee, per quattro incontri a cura di Matteo Grandi. Proseguono le anticipazioni del programma di Umbrialibri 2018, ventiquattresima edizione della rassegna editoriale promossa dalla Regione Umbria, che tornerà dal 5 al 7 ottobre negli spazi del Complesso Monumentale di San Pietro, a Perugia, con incontri, presentazioni e una ricca vetrina con il meglio della produzione editoriale umbra.

Per quanto riguarda la serie di incontri coordinati da Matteo Grandi per Umbrialibri, si comincia venerdì 5 ottobre, alle 18.30 al Cinema Zenith,con Luis Sal – youtuber che conta oltre 800 mila follower e fondatore del “Luismo” - che presenterà il suo libro Ciao, mi chiamo Luis (Rizzoli).Sabato 6 ottobre, alle 17 e sempre nel Cinema di via Bonfigli, la popolare giornalista Selvaggia Lucarelli presenterà il suo Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare ma che hanno peggiorato le cose (Rizzoli). A seguire, alle 18.30, appuntamento nella Sala Monografie della Biblioteca M. Marte, nel Complesso monumentale di San Pietro, con Alessio Giannone, in arte Pinuccio. Domenica 7 ottobre si torna allo Zenith, alle 17, per la presentazione in anteprima del libro Solo se ti rende felice (Mondadori Electa), con gli autori Leonardo Decarli (youtube da oltre 900 mila follower) e Sofia Ballan (meglio conosciuta nel web come Sophia Blakee).

