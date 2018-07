Umbria Jazz, un sabato di stelle della musica: notte brasiliana con Gilberto Gil all'Arena, tutto il programma

Seconda giornata all’insegna della musica, per questa 45esima edizione del Festival di Umbria Jazz a Perugia. Tanti gli appuntamenti dislocati per il centro storico a partire da mezzogiorno di sabato 14 luglio. Ecco tutto il programma della giornata. Presso la Galleria Nazionale dell'Umbria (Sala Podiani), appuntamento con il pianista di fama internazionale Stefano Battaglia per la rassegna Jazz goes to the Museum e il suo ultimo lavoro “Pelagos”.

Alle 13, alla Bottega del Vino Jazz, appuntamento invece con Accordi Disaccordi per Wine & Gourmet Cuisine alle 17 invece Max Gallo Quartet) al Ristorante La Taverna Rockin' Dopsie & Friends per la rassegna jazz lunch mentre alle 17 al Teatro Morlacchi ci sarà l’atteso Paolo Fresu e Devil Quartet.

All’Arena Santa Giuliana ( Restaurant Stage)alle 19 ancora musica con Andrea Pozza mentre alle 21 grande ritorno di Gilberto Gil (Refavela 40) e Margareth Menezes

Per la rassegna 'round midnight al Morlacchi, tributo al célèbre Al Jarreau all’una, da Cesarino, jam session con Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Luca Santaniello+ guests Resident Band. Alle 11.30 e alle 18.30 torna la parata musicale dei Funk Off pronti a far ballare Corso Vannucci e musica non stop ai Giardini Carducci e in Piazza IV Novembre a partire dalle 13.

CONCERTI GRATUITI: Ai Carducci si inizia alle 13 fino all’una di notte: Snips; Bob Malone band; finalista Conad Jazz contest; Huntertones; The New Orleans Mystics; Caudio Jr De Rosa Quartet; Tom Ibarra Quintet; Huntertones; Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters. Piazza IV Novembre a partire dalle 19: University Of Kansas Jazz Ensemble; Snips; Bob Malone Band; The New Orleans Mystics.