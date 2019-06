Umbria Jazz, parata di stelle: tutto pronto per l'edizione 2019, il programma dell'Arena Santa Giuliana

L'edizione 2019 di Umbria Jazz si avvicina a lunghi passi. Una parata di stelle internazionali che, come vuole la tradizione, variano dal jazz puro al pop. Una festa della musica per appassionati e non.

Si comincia giovedì 11 luglio con il concerto anteprima in piazza IV Novembre. Sul palco Con Brio, Wee Willie Walker and the Anthony Paule Soul Orchestra.

Venerdì 12, sul main stage dell'Arena Santa Giuliana, dopo l'apertura della Robben Ford band, Max Gazzè, Alex Britti, Manu Katché e Flavio Boltro in concerto.

Sabato 13, sempre al Santa Giuliana, ad aprire The Allan Harris Band e, a seguire Diana Krall con Robert Hurst, Karriem Riggins e Joe Lovano.

Domenica 14, invece, sarà la volta di Paolo Conte, il 15 MIchel Camilo e George Benson. Martedì 16 luglio apre Chick Korea & The Spanish Heart Band, a seguire Richard Bona's Bona Della Frontera feat Antonio Rey. Mercoledì 17, Nik West precede l'ex Pink Floyd Nick Mason, impegnato nel progetto Nick Mason's Saucerful of Secrets.

GIovedì 18 tocca ai King Crimson che celebrano 50 anni di carriera, mentre venerdì 19 tocca a Snarky Puppy e, a seguire, Kamasi Washington. Poi il gran finle: sabato 20 Thom Yorke e, domenica 21, Ms. Lauryn Hill. Ad aprire il suo concerto Christian Mc Bride con Rob Blane, Patrice Rushen, Allyson Williams Dj Logic & Jahi Sundace Lake.