La Cina "pazza" per Umbria Jazz, il mitico festival perugino vola ancora in Oriente con i grandi talenti

Umbria Jazz torna in Cina, a Changsha, dall’1 al 7 ottobre nell'ambito dell'HB Town Music Festival con un programma che vedrà impegnati il quartetto di Fabrizio Bosso, i Funk Off, il Big Easy trio con Karima e Mauro Ottolini, il quintetto di Alan Harris, e la Bob Malone Band.

Umbria Jazz sarà in questa occasione l’ospite speciale della kermesse, con il compito di inaugurare il parco giochi e commerciale costruito da HB Town. La presenza di UJ in Cina, resa possibile dal supporto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, rappresenta una conferma della forte volontà di Changsha HB Town Film & Culture City di collaborare con il festival umbro e consolidare ulteriormente un percorso di amicizia inaugurato già da molto tempo.

Il progetto prevede un lavoro congiunto che porti all’organizzazione della prima grande rassegna di musica jazz in Cina, nella convinzione che Changsha e in particolare gli eventi di questa settimana, possano presto diventare una piattaforma privilegiata per l’introduzione di esperienze di eccellenza nel settore dell’arte, della musica e degli spettacoli.

La Cina, impegnata in un processo di apertura culturale ed economico, è alla ricerca di una manifestazione di livello internazionale dedicata alla musica jazz: la collaborazione con Umbria Jazz si inserisce quindi nel percorso per la creazione di una rassegna di grande qualità da inserire all’interno dei grandi circuiti internazionali.