Umbria Jazz 2020, nuovo annuncio del festival: Cory Henry and the Funk Apostles aprono il concerto di Lenny Kravitz

Nuovo annuncio oer Umbria Jazz 2020. Cory Henry ed i suoi Funk Apostles sono pronti a salire sul palco prima di Lenny Kravitz il 10 luglio. L’ex-membro degli Snarky Puppy e la sua band combinano una grande vena R&B con influenze jazz e gospel, plasmando una performance dove talento e groove la fanno da padrone. Un opening-act di grande prestigio per la rockstar americana.

Cory Henry & The Funk Apostles - Con l’album di debutto con The Funk Apostles, Art of Love, Cory Henry, di cui è appena uscito il singolo Happy Days, ha dimostrato di essere non solo un virtuoso dell’organo, e questo già si sapeva, ma anche cantante e songwriter di talento. Nella sua musica trova posto una rara miscela di blues, soul, R&B, Afrobeat, gospel e jazz.

In America Cory Henry è considerato a buon diritto un membro di quel ristretto club di musicisti che stanno immettendo nuova linfa nei generi più tradizionali. E proprio partendo dalla tradizione, ed in particolare dal gospel, si è realizzato, il suo ingresso nel mondo della musica. A sei anni Cory fece il suo esordio al leggendario Apollo Theatre, tempio della Black Music, e a 19 era in tour con Kenny Garrett. Continuo' ad approfondire lo studio dell'Hammond, di cui è diventato uno dei massimi specialisti, e del piano acustico ed elettrico. Sostanzialmente autodidatta, il ragazzo di Brooklyn, ha raggiunto livelli altissimi di padronanza strumentale ma soprattutto ha maturato, sia come solista che come membro di Snarky Puppy, con i quali ha vinto due Grammy, uno stile personale che è ben ancorato alle radici ma nello stesso tempo riesce a proiettarsi verso il futuro della musica americana. In questo senso è riconosciuto un caposcuola ed un modello dai musicisti più giovani. Tra le collaborazioni eccellenti, da citare almeno quelle con The Roots, Boyz 2 Men, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Bruce Springsteen.