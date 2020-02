Umbria Jazz 2020, Mika torna a Perugia: la data del concerto e i biglietti

Mika torna a Umbria Jazz. Il “Revelation Tour” dei record, prodotto in Italia dalla Barley Arts, farà tappa a Perugia il 15 luglio. "Dopo aver fatto registrare il picco d’ascolto più alto della terza serata del Festival di Sanremo 2020 con il 60.9% di share, incantando il pubblico in sala e il pubblico da casa con la sua performance, Mika continua a sorprendere ancora i fan italiani e non solo loro", scrive Umbria Jazz.

I biglietti saranno disponibili da martedì 11 febbraio ore 10 sul sito di Umbria Jazz. Per quanto riguarda il costo, invece, per il primo settore numerato servono 70 euro più il costo della prevendita. Cinquanta euro più il costo della prevendita per il secondo settore numerato e trenta euro più il costo della prevendita per la gradinata non numerata.