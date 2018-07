Umbria Jazz 2018, il programma di giovedì 19 luglio: tutti i concerti

Umbria Jazz 2018 non conosce pause. Ecco il programma completo dei concerti di oggi, giovedì 19 luglio.



Arena Santa Giuliana - Sul palco principale di Umbria Jazz si comincia alle 21 con il Kyle Eastwood Quintet. Poi, a seguire, il concerto di Pat Metheny con Antonio Sanchez, Linda MAy Han Oh e Gwilym Simcock. Alle 19.30, invece, Andrea Pozza al Restaurant Stage dell'Arena.



Teatro Morlacchi - Al Teatro Morlacchi partenza alle 17 con il Fabrizio Sotti Trio. Per 'round minight sul palco il Sergio Cammariere Quintet.

Galleria Nazionale dell'Umbria - Alla Sala Podiani alle 12, per Jazz goes to the museum, Dan Kinzelman's Ghost, con Mirco Rubegni, Manuele Morbidini e Rossano Emili.

Concerti gratis - Un centro storico appuntamento con la Street Parade dei Funk Off alle 11.30 e alle 18.30. In piazza IV Novembre la musica comincia alle 19, con l'esibizione della The Mississippians Jazz Ensemble. Alle 21 il concerto dei Con Brio e alle 23 Bob Malone Band. Ai Giardini Carducci partenza alle 13 con Claudio Jr De Rosa Quartet. Alle 16 Snips, alle 17.30 Anego, alle 19 Rockin' Dopsie e The Zydeco Twisters, alle 20.30 Huntertones, alle 22 The New Oleans Mystics, alle 23.30 Rockin' Dopsie e The Zydeco e all'una Huntertones.

Alla Bottega del Vino alle 13 Accordi Disaccordi e alle 19 Max Gallo Quartet. Da Umbrò alle 19 Yamandu Costa & Guto Wirtti e alle 22 Anat Cohen & Marcello Gonçalves. All'una, da Cesarino, spazio alla Jam Session.