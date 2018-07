Umbria Jazz 2018, il programma di lunedì 16 luglio: è il giorno dei Massive Attack

E' arrivato il giorno. Oggi, lunedì 16 luglio, i Massive Attack saliranno sul palco dell'Arena Santa Giuliana di Umbria Jazz 2018. L'appuntamento è alle 21. Prima di loro, spazio agli Young Fathers.



I concerti gratuiti in centro - In centro storico, invece, la musica comincia dalla mattinata. Alle 11.30 (e poi di nuovo alle 18.30) Street Parade dei Funk Off. In piazza IV Novembre alle 19 la Philadelphia Jazz Orchestra, alle 21 Bob Malone Band e alle 23 The New Orleans Mystics. Ai Giardini Carducci, invece, si comincia alle 13 con gli Snips. Alle 16 Offset Quartet, alle 17.30 Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 19 Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters, alle 20.30 Huntertones, alle 22 di nuovo Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 23.30 Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters e alle 1 Huntertones.

Teatro Morlacchi - Il programma dei concerti al teatro Morlacchi si apre alle 17 con Lumina live, da un'idea di Paolo Fresu. Alle 22 Kurt Elling Quintet e Marquis Hill.

Gli altri concerti - Alla Sala Podiani della Galleria Nazionale alle 12 l'omaggio a Umberto Eco di Gianni Coscia: "La misteriosa fisarmonica della Regina Loana". Alla Bottega del Vino alle 13 spazio a Accordi Disaccordi. Alle 17 al Conservatorio Morlacchi il concerto degli studenti a ingresso libero. Alle 19 a Umbrò Anat Cohen e Marcello Gonçalves. Alla Bottega del Vino, sempre alle 19, il Max Gallo Quartet. Alle 22 da Umbrò spazio a Yamandu Costa e Guto Wirtti. All'1, la Jam Session da Cesarino.