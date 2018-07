Umbria Jazz 2018, il programma di venerdì 13 luglio: dai Funk Off a Quincy Jones, tutti i concerti

Ci siamo. L'edizione 2018 di Umbria Jazz è ufficialmente cominciata. Da oggi (venerdì 13 luglio) al 22 luglio sono in cartellone più di 250 eventi, tra concerti e appuntamenti imperdibili.

Ecco il programma della giornata. Si comincia alle 13, alla Bottega del Vino, con Accordi Disaccordi per Jazz Wine & Gourmet Cuisine.

Alle 17 al Teatro Morlacchi il concerto multimediale “I Caraviaggianti”, debutto in coproduzione Umbria Jazz/Tadaam. Alle 19, di nuovo alla Bottega del Vino, Max Gallo Quartet per Jazz Apéritif & Dinner.



Concerti gratuiti in centro storico. Si comincia alle 18.30 con la prima Street Parade dei Funk Off. Alle 19, in piazza IV Novembre, spazio alla University of Oregon Jazz Ensemble. Alle 21 il Tom Ibarra Quintet e alle 22.30 i The New Orleans Mystics. Alle 24 chiusura con gli Huntertones.



Ai Giardini Carducci, invece, si comincia alle 13 con il concerto della Bob Malone Band. Alle 16 tocca ai Lost in the supermarket (finalisti di Conad Jazz Contest), alle 17.30 gli Snips, alle 19 Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters. Alle 20.30 spazio agli Huntertones, alle 22 di nuovo Snips, alle 23.30 Bob Malone Band e chiusura alle 1 con Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters.

Dall'1 in poi Jam Session da Cesarino con la resident band.

Arena Santa Giuliana. Appuntamento clou al Santa Giuliana con il mega concerto per gli 85 anni di Quincy Jones. Qui tutti i dettagli.