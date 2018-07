Umbria Jazz 2018, il programma completo di venerdì 20 luglio: è il giorno di David Byrne

Umbria Jazz 2018 si avvia verso il gran finale, ma prima spazio al secondo big dell'edizione del 45esimo anniversario. All'Arena Santa Giuliana, alle 21, salirà sul palco una leggenda della musica: David Byrne. Alle 19.30, al restaurant stage, spazio ad Andrea Pozza.

Teatro Morlacchi - Al Teatro Morlacchi gli eventi cominciano alle 17 con "Not a what" di Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi. Per 'round midnight, invece, il palco del teatro sarà a disposizione della Mingus Big Band.



Galleria Nazionale dell'Umbria - Alla sala Podiani, per Jazz goes to the museum, l'appuntamento alle 12 è con Antonello Salis e Simone Zanchini.

Concerti gratis - In centro storico la musica comincia alle 11.30 con la Street Parade dei Funk Off (secondo giro alle 18.30). In Piazza IV Novembre partenza alle 19. Poi alle 21 Con Brio, alle 22.30 The New Orleans Mystics e alle 24 Os Mutantes.

Ai Giardini Carducci, secondo palco del centro storico, alle 13 Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 14.30 Piero Odorici & Friends, alle 16 Snips, alle 17.30 Huntertones, alle 19 Barklee-Umbria Jazz Clinics, alle 20.30 Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters, alle 22 Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 23.30 Bob Malone Band, all'una Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters.

Alla Bottega del Vino alle 13 Accordi Disaccordi e alle 19 Max Gallo Quartet. Da Umbrò alle 19 Anat Cohen e Marcello Gonçalves. Alle 22 Yamandu Costa e Guto Wirtti.