Umbria Jazz 2018, viaggia sul minimetrò con i mitici Funk Off: ecco quando

Un viaggio in musica. La collaborazione tra Umbria Jazz e il minimetrò si arricchisce. Mercoledì 18 luglio alle 11.30, spiega la Minimetrò Spa, "tutti coloro che si troveranno alla stazione Pincetto potranno viaggiare gratis insieme ai Funk Off fino alla stazione di Pian di Massiano dove ci sarà l’esibizione musicale". Imperdibile.



E sempre al minimetrò nei fine settimana, nelle stazioni di Fontivegge e Pian di Massiano, ci sarà la distribuzione gratis delle caramelle Rossana. Per tutto Umbria Jazz, inoltre, l'ultima corsa del minimetrò è alle 1.45 della notte.