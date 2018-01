Umbria Jazz 2018, nuovo colpo grosso: The Chainsmokers in concerto a Perugia

Nuovo colpo grosso di Umbria Jazz 2018. Dopo i Massive Attack e David Byrne, ecco che arrivano i The Chainsmokers.

Il duo dei record che ha dominato tutte le classifiche internazionali nel 2017, vincitore all’ultima edizione dei Grammy come Best New Artist, salirà sul palco di Umbria Jazz il 17 luglio per un’unica data estiva.

Sulla scia dell’ultimo singolo “Sick Boy”, uscito il 17 gennaio scorso, che conta già più di 17 milioni di views su Youtube e più di 7 milioni di streaming su Spotify, e dopo aver fatto impazzire milioni di fan con ‘Closer’, ‘Don’t Let Me Down’ e ‘Something Just Like This’ (tutte certificate multiplatino nel mondo) estratte dal loro album di debutto ‘Memories… Do Not Open’ (anche questo multiplatino worldwide e subito alla #1 della Billboard 200 chart), i The Chainsmokers ritornano per un imperdibile show estivo in Italia.

Con un suono personale che con grande abilità attraversa i mondi musicali di indie, progressive e pop, i loro brani e remix originali hanno raggiunto il top delle classifiche in tutto il mondo. La loro evoluzione come produttori e autori li ha visti creare alcune fra le canzoni più gettonate di oggi.

Biglietto posto unico € 50 prevendita inclusa (45+5)

In vendita da giovedì 25 gennaio ore 11