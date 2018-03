Umbria Jazz 2018, nuovo colpaccio: Benjamin Clementine in concerto all'Arena Santa Giuliana

Nuovo colpaccio per Umbria Jazz 2018. Benjamin Clementine in concerto all’Arena Santa Giuliana di Perugia il 18 luglio. I biglietti sono disponibili dalle 12 di oggi, giovedì 15 marzo.

Benjamin Clementine, spiegano da Umbria Jazz, è tra i protagonisti di primo piano della nuova scena musicale internazionale. Certamente, uno degli artisti più originali imprevedibili e carismatici della sua generazione, che bada alla sostanza e non ama gli effetti speciali.

Cantante dalla voce tenorile di grande espressività, pianista e multistrumentista, songwriter e poeta, Clementine (30 anni) con due soli album in studio ed una manciata di EP e singoli si è ritagliato un posto importante nella attuale musica d'autore.

Nato nel sud di Londra (la famiglia è originaria del Ghana) si trasferisce da solo a Parigi dove comincia a esibirsi come artista di strada e a suonare anche in bar e club. Nello stesso tempo approfondisce la conoscenza dei grandi cantautori, ma anche dei compositori classici francesi, da Leo Ferre' e Jacques Brel a Erik Satie e Debussy. Letteratura (soprattutto William Blake) e filosofia sono gli altri interessi che coltiva, sempre come autodidatta. Scoperto da un agente, comincia il suo percorso di artista professionista. Il primo EP esce nel 2013, e lo stesso anno il giovane londinese è protagonista di un clamoroso debutto alla BBC. La sua reputazione, come scrisse allora The Guardian, già va oltre la fin qui piccola produzione.



Due anni dopo viene pubblicato il primo album, At Least for Now, che ottiene un clamoroso ed imprevedibile successo (Top 10 di iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo Polonia e Grecia. Numero 1 della classifica in Francia). Per questo disco Clementine vince il prestigioso Mercury Prize, che dedica alle vittime del Bataclan. È come se Nina Simone cantasse il songbook di Leonard Cohen, si scrisse di questo album.

Dell'anno scorso è il secondo album, I Tell a Fly. Nello stesso tempo collabora con Damon Albarn e partecipa alla realizzazione di Humanz, quinto album in studio di Gorillaz. Un artista raro, imprevedibile, senza fronzoli.