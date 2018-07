Umbria Jazz 2018, tutti i concerti di mercoledì 18 luglio: il programma completo

Umbria Jazz 2018 va avanti senza sosta. E così si arriva a mercoledì 18 luglio. Ecco il programma completo dei concerti di oggi all'Arena Santa Giuliana, in centro storico e al Teatro Morlacchi.

Arena Santa Giuliana - Ventata di talento all'Arena. Alle 21 Somi e Benjamin Clementine si esibiranno sul palco principale di Umbria Jazz 2018. Alle 19.30, sul restaurant stage, spazio ad Adrea Pozza.



Teatro Morlacchi - Al Teatro Morlacchi appuntamento unico alle 17, con il concerto di Anat Cohen e Marcello Gonçalves.



Concerti gratis - Alle 11.30 la Street Parade dei Funk Off al Minimetrò. E di nuovo in centro, alle 18.30. In piazza IV Novembre alle 19 il California Jazz Conservatory Blue Ensemble. Alle 21 The New Orleans Mystics e alle 23 Con Brio. Ai Giardini Carducci si comincia alle 13 con Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 16 Snips, alle 17.30 Ornicar, alle 19 Bob Malone Band, alle 20.30 di nuovo Snips, alle 22 Claudio Jr De Rosa Quartet, alle 23.30 Huntertones e all'una Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters.

Alla Bottega del Vino alle 13 Accordi e Disaccordi e alle 19 Max Gallo Quartet. Alla Galleria Nazionale dell'Umbria alle 12 Daniele Di Bonaventura Band d'Union. Da Umbrò, alle 22, Yamandu Costa e Guto Wirtti. Alle 17, al conservatorio Morlacchi, il concerto degli studenti. All'una, da Cesarino, la tradizionale Jam Session.