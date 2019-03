Perugia, l'anticipazione: torna L'Umbria che spacca, ecco le date 2019

Un evento Facebook e riparte il conto alla rovescia. L'Umbria che spacca, il festival perugino, prepara la sua settima edizione. Appuntamento dal 5 al 7 luglio ai Giardini del Frontone, sempre organizzato dal Roghrs, per un carico di "Musica risoluta lontana dal mare". La line up è ancora avvolta nel mistero. Ma un primo nome c'è già: Motta, in concerto il 6 luglio. Il festival è in collaborazione con il Comune di Perugia, la Regione Umbria, l'Adisu e la Galleria Nazionale dell'Umbria.