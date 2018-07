L'Umbria che spacca 2018, si comincia: il programma completo e tutti gli ospiti

Ci siamo. L'edizione 2018 de L'Umbria che spacca è pronta a partire. La sesta edizione del festival si aprirà infatti ai Giardini del Frontone con il live del duo rap romano Carl Brave x Franco 126 in cima a tutte le classifiche. Una vera chicca in cartellone che la manifestazione si è assicurata in esclusiva regionale. In totale oltre 30 band ed artisti umbri sotto i riflettori con la migliore musica in circolazione a livello locale, nazionale e internazionale: il rock degli Zen Circus e della band inglese The Subways completa il cartellone degli artisti di punta.

La manifestazione (6,7,8 luglio 2018) ritorna soprattutto nella splendida cornice dei Giardini del Frontone, ma anche in altri luoghi di Perugia come la Galleria nazionale dell’Umbria con un palco intimo ed acustico (cambio di programma per il 7 luglio con Max Collini al posto di Umberto Maria Giardini) e la piazza in fondo alle scalette di Sant’Ercolano, per i talk pomeridiani che ora completano il cartellone del festival con l’annuncio dei tre appuntamenti.