L'Umbria che Spacca, svelato un altro super ospite: al Frontone il duo Carl Brave x Franco 126

Continua senza sosta la programmazione de “L’Umbria che spacca”, inizia infatti a prendere forma il cartellone del festival. Dopo l’annuncio della band inglese The Subways, in concerto domenica 8 luglio, oggi è il turno del duo rap romano Carl Brave x Franco 126, che si esibiranno venerdì 6 luglio nella loro unica data umbra del tour.



La manifestazione, dopo l’ultimo appuntamento tenutosi lo scorso anno presso San Francesco al Prato, ritorna nella splendida cornice dei Giardini del Frontone, nei giorni 6,7,8 Luglio 2018. Inoltre sono aperte le iscrizioni al “Coopntest” (in collaborazione con Coop centro Italia), che darà la possibilità ad artisti e band umbri di esibirsi sul palco de “L’Umbria che spacca”. E’ possibile iscriversi entro il 5 Giugno, compilando il form sul sito ufficiale del festival www.umbriachespacca.it.