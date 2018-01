Giornata della Memoria, sindacati e associazioni non dimenticano: tutti gli eventi

La memoria del passato che serve a leggere il presente e a scongiurare che certe atrocità possano ripetersi: è questo il filo conduttore che quest’anno legherà le iniziative messe in campo dalla Cgil in Umbria in occasione del Giorno della Memoria. Due gli appuntamenti organizzati dal sindacato: il primo a Perugia giovedì 25 gennaio (sala Conti, Cgil Perugia, ore 9.00) al quale parteciperanno Fiorella Giacalone (docente di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Perugia), Alberto Stella (ex dirigente scolastico) e Amedeo Zupi (Anpi sezione 28 marzo), con il coordinamento di Vanda Scarpelli (Cgil Perugia) e Patrizia Venturini (Spi Cgil Perugia).

Il secondo appuntamento è invece in programma a Terni, venerdì 26 gennaio (Sala consiliare di Palazzo Spada, ore 16.30) e vedrà intervenire Angelo Bitti (storico), che affronterà il tema dell’applicazione delle leggi razziali nella Terni fascista, accompagnato dalle letture di Orietta Quintarelli e Germano Rubbi e dalla musica dei musicisti dell’Istituto Briccialdi.