Umbertide: tutto pronto per la quarta edizione di "Ecowedding", l'expo umbro dedicato alle nozze eco-sostenibili

Dopo il successo dell’edizione invernale torna EcoWedding Expo, l’unico evento in Umbria dedicato alle nozze ecosostenibili. La IV Edizione, in programma domenica 14 ottobre presso il Museo di Santa Croce, nell’interpretare una nuova tendenza, si conferma una vetrina d’eccezione che aspira a rendere protagonista il territorio e le sue peculiarità. Per l’occasione Piazza S. Francesco, il salotto buono della città di Umbertide, si trasformerà nel cuore della “Cittadella delle nozze ecosostenibili”: accreditati professionisti delle nozze, creativi e realtà artigianali emergenti accompagneranno i futuri sposi lungo un affascinante viaggio ispirato ai temi della bellezza, della sostenibilità e dell’amore per la natura.

Il matrimonio eco-friendly è per elezione un matrimonio eco-consapevole: ogni scelta degli sposi tanto nei preparativi (partecipazioni in carta riciclata, bomboniere gourmet, centrotavola composti da fiori e frutta locale, trasporti ecologici, viaggi di nozze all’insegna dell’ecoturismo) quanto durante la cerimonia (catering che propone menu con prodotti stagionali provenienti da agricolture locali) persegue un risultato che abbia il minore impatto sull’ambiente senza tuttavia rinunciare all’eleganza e alla creatività.

Secondo un cliché ormai consolidato, EcoWedding Expo, organizzato da Kres Eventi in collaborazione con Tree Event-Wedding Planner epatrocinato dal Comune di Umbertide, introduce, di anno in anno, significative novità: spicca, tra gli espositori, un’interior designer che, in linea con l’abitare sostenibile, propone soluzioni d’arredo creative e rispettose della natura; una mostra d’arte allestita nella Sala museale interna incornicia un tesoro di rara bellezza: la tela del Pomarancio.

Il programma dell’Expo, sebbene incentrato sulla narrazione di un sentimento sul fil vert della sostenibilità, non tralascerà altri dedali di ispirazione: viaggi gustativi tra le eccellenze gastronomiche del territorio e show case musicali durante i quali le note dell’arpa e del violino lasceranno spazio, soprattutto nel pomeriggio domenicale, al sound raffinato e vivace dello swing italiano dagli anni ’20 agli anni ’50. Ingresso libero.