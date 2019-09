Umbertide, Fiere di Settembre per tutti i gusti

A Umbertide è tempo di Fiere di Settembre. Il percorso delle Fiere quest’annom tra viale Unità d’Italia, piazza Marx, via Tusicum e via Morandi, vedrà la presenza di 140 postazioni di operatori commerciali, 34 stand e 29 espositori di prodotti tipici provenienti oltre che dall'Umbria da altre regioni d'Italia come Abruzzo, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia, ai quali è stata dedicata una galleria dove ogni località di provenienza viene indicata con una insegna espositiva.

Quest’anno i primi protagonisti delle Fiere di Settembre saranno i bambini ai quali verrà dedicata una ampia gamma di momenti di divertimento. Da venerdì a domenica 8 settembre, i tre chilometri di Fiere saranno animati da 70 eventi tra concerti, dimostrazioni di danza classica e hip hop, trampolieri, esibizioni di danza aerea e di arti circensi.