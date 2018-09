Umbertide, tornano le Fiere di Settembre: il programma dell'edizione 2018

Tutto pronto a Umbertide per l'edizione 2018 delle Fiere di Settembre, in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre. I temi della maternità e della donna saranno quest’anno al centro della tre giorni di fiera, al fine di rimarcare il legame forte fra la città e la sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia, che viene celebrata l’8 settembre.

“La nuova amministrazione comunale ha fortemente voluto riportare in primo piano il significato cattolico dell’8 Settembre, festa patronale della Madonna della Reggia – spiegano il sindaco Luca Carizia e la vicesindaco con delega al Commercio e alle Pari Opportunità, Annalisa Mierla -. Le tradizionali Fiere di Settembre, che si sviluppano attorno a questa festa, sono state pertanto arricchite con eventi dedicati al tema della maternità e della donna, riviste in chiave artistico-fotografica. Due postazioni fisse di spettacolo, interessanti momenti di lettura per famiglie e bambini, ma anche diverse postazioni di gioco, urban-street dance e street food, permetteranno ai visitatori di godere appieno dei tre giorni di festa che ci attendono”.

L’inaugurazione delle Fiere di Settembre si terrà venerdì 7 alle ore 10 e avrà luogo all’ingresso fieristico posto in viale Unità d’Italia, di fronte alla stazione ferroviaria, alla presenza del sindaco Carizia e della vicesindaco Mierla e vedrà la partecipazione della Banda “Città di Umbertide” diretta dal Maestro Galliano Cerrini. Seguirà quindi un evento-spettacolo curato dal Teatro Oplas diretto da Luca Bruni.

Le celebrazioni religiose in onore della Madonna della Reggia avranno inizio la sera del 7 settembre, alle 20.45, con la tradizionale processione per le vie della città. La mattina dell’8, nel giorno della Natività della Vergine Maria, alle 11.30 presso la Chiesa Collegiata, verrà celebrato il Solenne Pontificale officiato dal vescovo emerito della Diocesi di Gubbio, Monsignor Mario Ceccobelli.