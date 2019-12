Ultimo week-end prenatalizio, tante cose da vedere per chi è a posto con i regali (e non solo)

Ultimo, frenetico fine settima prima di Natale 2019, se siete a posto con i regali e volete concedervi un po' di relax e divertimento da soli o in compagnia, in provincia di Perugia non mancherà il da fare nei prossimi giorni. Ecco una carrellata degli eventi da non perdere nel week-end del 20, 21 e 22 Dicembre.

Il Natale è praticamente arrivato e i borghi più belli dell'Umbria si trasformano in veri e propri villaggi natalizi, ciascuno con le sue tipicità e caratteristiche.

Imperdibile è a Gubbio il "ChristmasLand", un viaggio fantastico tra passato e futuro, dove la tradizione e la tencologia trovano un binomio perfetto. Ovviamente reggiungendo la città dei Ceri non potrete non vedere il meraviglioso albero di Natale sul Monte Ingino, un suggestivo spettacolo che si vede anche a chilometri di distanza nelle notti natalizie.

Anche Assisi prosegue con il Natale all'insegna dell'eco-sostenibilità, con l'inaugurazione dell'opera artistica "Terzo Paradiso", che ha ispirato l'installazione natalizia 2019. Iniziative e spettacoli a misura di famiglia nella città di san Francesco saranno offerti durante tutto il fine settimana.

Per chi vuole lasciarsi incantare dallo spettacolo delle luci natalizie, capaci di cambiare per un periodo dell'anno la fisionomia del territorio, suggestive le luci di Tavernelle, lunghe ben tre chilometri.

Se si parla di luci, non si può perdere la maerviglia di Luci sul Trasimeno, spettacolo sull'acqua che ha già registrato il pienone di visite negli scorsi week-end: oltre all'indeito albero di Natale sul Lago Trasimeno, a Castiglione del Lago si potranno vivere atmosfere natalizie con musica, mercatini e spettacoli a tema.

Proseguono inoltre le iniziative perugine del Natale Stellare, che coiniuga la celebrazione dell'anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna, con l'evento più "stellare" dell'anno, ovvero il Natale.

Non solo "Natale", ma anche sport e solidarietà in questo fine settimana di dicembre: al percorso verde si svolgerà il Popof Day, corsa podistica di ben 24 ore per raccogliere fondi in favore dell'Avis e della ricerca sulla SLA.

Per gli amanti della musica, l'Urban Club Perugia offre una serie di party da non perdere. Altro party dedicato agli amanti della birra e della musica è quello del Birrificio La Gramigna.

Infine per gli amanti dell'arte è ancora possibile ammirare, ma solo per poche settimane, la Pala dei Decemviri, presso il Palazzo dei Priori a Perugia.