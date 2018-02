Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo a Piazza Umbra: arriva Ultimo ad incontrare i suoi fan

Dopo il successo del primo album “Pianeti” e due date Sold Out in pochissimo tempo nel 2017 Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha rilasciato il nuovo album “Peter Pan” il 9 febbraio 2018 e l'artista stesso sarà ospite al centro commerciale Piazza Umbra di Trevi venerdì 23 febbraio per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo ultimo album.

Con il brano "Il ballo delle incertezze" ha vinto nella categoria "Nuove proposte" al Festival di Sanremo.